Sampdoria, Gregucci è il nuovo allenatore: Foti il suo vice in attesa del patentino

Genova. “L’U.C. Sampdoria comunica di aver affidato ad Angelo Gregucci il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra. Lo staff di Gregucci sarà composto, tra le altre, dalle seguenti figure: Salvatore Foti (allenatore in seconda) e Nicola Pozzi (collaboratore tecnico). Il primo allenamento al Mugnaini di Bogliasco è previsto nel pomeriggio di domani, lunedì 20 ottobre“.

Con queste poche righe il club blucerchiato ha comunicato il nuovo staff che avrà il compito di risalire la classifica. Dopo la sconfitta di venerdì sera nel derby contro l’Entella è arrivato l’esonero, inevitabile, di Donati, al quale ha fatto seguito il duro sfogo della moglie.

