Santo Stefano, sede Pd nuovamente imbrattata con escrementi

Nuovamente imbrattata con escrementi la sede del Partito democratico di Santo Stefano Magra. Uno sgradevole pugno di feci è stato in particolare appiccato sul volto della segretaria nazionle Pd Elly Schlein raffigurato sul manifesto all’interno della porta della sede. “Hanno colpito di nuovo in sede Pd! Per l’ennesima volta hanno imbrattato con feci la sede del mio partito, il viso della segretaria nazionale Elly Shlein! Non sappiamo chi siate e probabilmente non lo scopriremo mai – ha scritto la sindaca Paola Sisti -. So però esattamente chi siamo noi! Uomini e donne, giovani e meno giovani che credono ancora che vale la pena esserci, impegnarsi, lottare per le proprie idee! Uomini e donne che quando è servito hanno aperto la sede del loro partito per raccogliere beni di prima necessità per il popolo palestinese, per i terremotati o gli alluvionati! Uomini e donne che con grande fatica credono che tenere la luce accesa per illuminare la sede di un partito sia un modo per difendere il bene più grande che ci è stato donato: la democrazia! Uomini e donne che nonostante le fatiche quotidiane, hanno ancora la voglia la sera di incontrarsi per discutere per ore per capire, approfondire, studiare la complessità del mondo che stiamo vivendo!”. La prima cittadina santostefanese a quindi così concluso: “Imbrattate pure di merda le pareti della nostra sede, sappiate però che non imbratterete mai le nostre anime e le nostre idee! Voi avete seri problemi noi no! W il Partito democratico!”.

