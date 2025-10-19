Sestri, indetto il bando per un Food truck notturno in via Queirolo

Il Comune di Sestri Levante ha indetto una manifestazione di interesse per l’affidamento in gestione di un’area demaniale marittima destinata all’installazione di un food truck per la vendita di alimenti e bevande in orario notturno, situato in via Pilade Queirolo. Potranno partecipare operatori economici in possesso di un’autorizzazione per il commercio di tipo B nel settore alimentare di tipo itinerante.

Il servizio sarà soggetto alle seguenti prescrizioni: l’orario di apertura sarà compreso tra le 00:00 e le 7:00; il mezzo dovrà possedere caratteristiche tecniche adeguate, come indicate nell’avviso pubblico; non è ammessa la vendita di alcolici, né la collocazione di tavolini, sedie o altri arredi nelle aree non affidate in gestione; non sarà permesso l’uso di emissioni sonore e dovranno essere rispettate le eventuali disposizioni in caso di allerta meteo. L’affidamento avrà decorrenza dalla data di stipula della convenzione fino al 3 dicembre 2025 con possibilità di proroga per un ulteriore anno. Le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse sono riportate nell’avviso e dovranno pervenire entro le ore 12 del 25 ottobre.

