Sestri: Rixi alla presentazione del libro sui 100 anni della stazione ferroviaria

Nel tardo pomeriggio di Sabato 18 Ottobre, è stato presentato il nuovo libro celebrativo “Stazione FS

Sestri Levante / 100 Anni di storia” (1924 – 2024), curato da Federica Brugnoli e Giovanni De

Vincenzi, con i patrocini della Regione Liguria e dell’Amministrazione Comunale di Sestri Levante.

Il volume, corredato di una ricca documentazione fotografica realizzata dall’Associazione Carpe

Diem, è stato pubbicato a cura del Comitato e dell’associazione O Leûdo – organizzatori delle

manifetsazioni svoltesi nel 2024 – a completamento e conclusione dei Festeggiamenti per il

Centenario della Stazione ferroviaria della Città dei Due Mari (27/7/1924-27/7/2024), e raccoglie le

copie di Atti amministrativi fondamentali, tratte dall’Archivio del Comune di Sestri Levante e

inerenti alla realizzazione della nuova Stazione sestrina: una Struttura importante che, nonostante

abbia già compiuto 100 anni, volge tuttora verso future opportunità di progresso e sviluppo

economico e sociale.

L’incontro – organizzato presso il Grand Hotel dei Castelli dall’Associazione Culturale O Leûdo di

Sestri Levante – è iniziato con il benvenuto del Presidente de O Leûdo dr. Vinicio Raso, cui sono

seguiti i saluti delle autorità: On. Edoardo Rixi Viceministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, On.

Roberto Traversi, On. Valentina Ghio, Consigliere Giovanni Boitano, in rappresentanza della

Regione Liguria, Sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas, ed è stato un’importante occasione per

focalizzare l’interesse delle Istituzioni sulle stringenti problematiche legate alla viabilità stradale e

ferroviaria del nostro Territorio.

Agli illustri Ospiti sono state presentate alcune osservazioni sulle prospettive del Trasporto e dei

Servizi locali. Inoltre, sono state evidenziate le notevoli criticità che da tempo affliggono il Levante

ligure a causa della chiusura delle ex gallerie ferroviarie di Moneglia: un punto di collegamento

nodale per Sestri Levante, Moneglia e Deiva Marina, che nel passato contribuì al progresso

migliorando la qualità della vita e dei rapporti sociali degli abitanti i quali oggi rivivono con

rinnovate difficoltà, ancorchè in modo differente, l’annoso isolamento che sembrava essere ormai

superato. Inevitabilmente, le conseguenze create dai quotidiani disagi si riflettono anche sul turismo

– fondamentale risorsa economica locale – posto che molti dei nostri straordinari luoghi costieri e

dell’entroterra sono normalmente raggiungibili solo per mezzo del trasporto ferroviario.

Un esempio su tutti è rappresentato dalle Cinque Terre, frequentate ogni anno da un significativo

flusso costante di visitatori italiani e stranieri.

L’Associazione culturale O Leûdo, sempre attenta alle esigenze del territorio e delle persone, ha

ritenuto di offrire questa opportunità di confronto e approfondimento con le Istituzioni e gli Enti

preposti, liguri e nazionali, affinchè vengano adottate soluzioni urgenti, moderne e definitive che

assicurino il potenziamento e la sicurezza delle vie di comunicazione del nostro Territorio,

certamente necessarie ed indifferibili.

Ringraziamo sentitamente i Convitati, per la gradita partecipazione, il Consigliere regionale Sandro

Garibaldi, gli Assessori del Comune di Sestri Levante, il Capitano dei Carabinieri Giada Conti, i Soci

ed il numeroso pubblico presente. Inoltre, rivolgiamo un particolare ringraziamento alla Signora

Marzia Pellegrino Spreafico ed al Personale dei “Castelli” per la loro consueta cortesia.

