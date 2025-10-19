Si rifugia in uno scantinato e litiga con un condomino: trovato con un coltello e denunciato dalla Polizia

Si è rifugiato in uno scantinato, ha avuto un diverbio con un condomino ed è arrivata la Polizia. E’ finita con una denuncia per possesso di oggetti atti a offendere la giornata di un uomo che in tarda mattinata è stato fermato nel quartiere della Pieve. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza. L’uomo, di origine straniera, sarebbe stato notato nello scantinato e nel pieno trambusto è scappato ma i poliziotti erano già lì, quindi, lo hanno fermato a pochi metri di distanza e durante un controllo è stato trovato in possesso di un coltello. Un elemento che ha portato alla successiva denuncia.

