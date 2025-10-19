Spostamento a monte della ferrovia Finale-Andora, il WWF Savona denuncia il progetto alla Commissione europea

Finale Ligure/Andora. Il WWF Savona ha presentato formale denuncia alla Commissione Europea in merito al progetto di spostamento a monte della tratta ferroviaria Finale Ligure-Andora, ritenuto in presunta violazione della Direttiva VIA.2011/92/UE (come modificata dalla 2014/52/UE), della Direttiva Habitat 92/43/CEE, della Direttiva Uccelli 2009/147/CE, della Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE e della Convenzione di Aarhus. Il WWF evidenzia l’interferenza con aree protette da normative Europee in contrasto con le direttive della mobilità sostenibile riducendo ed eliminando dei servizi esistenti.

Il WWF sottolinea la necessità di una trattazione urgente della denuncia, poiché l’inizio dei lavori è prospettato come imminente entro il 2026, con possibili avvii di gare e cantieri anticipati. L’avvio delle opere comporterebbe rischi ambientali e culturali gravi e irreversibili tra cui la compromissione di falde e corpi idrici sotterranei specie in ambiti carsici, il danno al paesaggio costiero e consumo di suolo, la mancata tutela di siti archeologici e beni culturali e gli impatti socio-economici negativi derivanti dallo spostamento delle stazioni ferroviarie.

