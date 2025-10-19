Tennis/ Successo casalingo per il TC Santa Margherita: Sassuolo ko per 4-2

Vittoria importante per il TC Tennis Santa Margherita nella terza giornata del campionato di Serie A1. La formazione ligure, capitanata da Marco Lavagnino e Elio Inserra, è riuscita a superare lo Sporting Club Sassuolo per 4-2. Fondamentale è stato l’ottimo avvio di giornata con i primi due singolaristi, Francesco Maestrelli e Filippo Romano, che sono subito riusciti a indirizzare la sfida.

Maestrelli ha superato con un doppio 6-3 Enrico Dalla Valle grazie ad una grande prova contro un avversario ostico: “È stata una partita molto positiva, la migliore prestazione su questi campi da quando sono qua” ha commentato il giocatore al termine della partita. Subito dopo è arrivata anche la vittoria di Filippo Romano che ha contenuto i tentativi di rimonta di Mattia Ricci imponendosi per 7-6 7-5: “È stata una partita molto difficile su un campo dove non è semplice giocare. Mattia è stato molto bravo, ha giocato una bella partita, ma alla fine sono riuscito ad aggrapparmi al servizio e ad esprimere un buon tennis”. Il giovane tennista, peraltro, ha vinto fino ad ora tutti i match sia di singolare che di doppio: “Vincerle tutte non è mai facile. È il mio obiettivo, comunque sono in una buona posizione dove devo provare a fare la differenza in ogni partita. Per ora ci sto riuscendo, speriamo di continuare così”.

