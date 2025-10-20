Calcio/ Eccellenza: il Rivasamba supera il Golfo Paradiso, Bogliasco sconfitto

Fine settimana con luci e ombre per le squadre del Tigullio impegnate nella sesta giornata di Eccellenza ligure. Sorride il Rivasamba, che conquista tre punti ai danni del Golfo Paradiso che scivola in zona playout. Esce sconfitto anche anche il Bogliasco contro il Busalla.

Prova di forza per il Rivasamba, che supera con un convincente 3-0 il Golfo Paradiso e consolida la sua posizione nelle zone alte della classifica. La gara è stata subito indirizzata dalla rete di De Rigo al 9’, seguita dal raddoppio di Cusato al 27’. A chiudere i conti ci ha pensato Villa al 55’. Il Golfo Paradiso resta così fermo a 5 punti dopo sei giornate finendo nella zona playout.

