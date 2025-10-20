Calcio/ Promozione: la Sammargheritese si conferma, primo punto per la Caperanese in rimonta

Sesta giornata del campionato di Promozione ligure girone B che sorride alle squadre del Levante. La Sammargheritese consolida la prima posizione in classifica con un’altra vittoria, la Calvarese cala il poker in trasferta e la Caperanese conquista il primo punto stagionale grazie a un pareggio in rimonta.

Prosegue la marcia della Sammargheritese 1903, che supera in casa per 2-1 l’A.N.P.I. Sport E. Casassa. Dopo il vantaggio ospite firmato da Di Santo al 3’ della ripresa, i giallorossi ribaltano la gara con Tomè al 6’ e Chiappe al 30’ del secondo tempo. La formazione resta così imbattuta e si conferma capolista con 16 punti, frutto di cinque vittorie e un pareggio.

