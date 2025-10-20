Calcio/ Seconda categoria girone E: i risultati della terza giornata

È terminata la terza giornata di seconda categoria del Girone E. Continuano a punteggio pieno il Real Betti e il Santa Maria Del Taro. Il primo esce vittorioso per 2-1 in casa contro l’Atletico San Salvatore, fermo ancora a zero punti ma con una partita in meno. Stesso risultato per la formazione emiliana contro il Lumarzo 2016, alla prima sconfitta in campionato. Seconda vittoria, invece, per la Riese, in casa, e per il Recco 2019, in trasferta, entrambe per 2-1, rispettivamente contro Arenelle, che non riesce a muovere il punteggio, e contro il Villaggio Calcio.

Netta vittoria del Carasco 08 nell’anticipo contro l’Entella 1914 per 4-1 e chiude i risultati della giornata la vittoria del Nozarego in casa dell’FC Moconesi per 3-0. Turno di riposo questo weekend per il Marina Giulia, a 6 punti con le due vittorie nelle prime due giornate.

