Camogli: Festival Govi, Giorgia Protti incontra i lettori

Giovedì 23 ottobre, nel Ridotto del Teatro Sociale di Camogli, alle ore 18.00, un altro incontro a ingresso libero che fa parte del IV Festival Gilberto Govi e la maschera genovese: la presentazione del libro “La giusta distanza dal male” (Einaudi 2025), folgorante romanzo d’esordio di Giorgia Protti. L’opera affronta il tema della malattia – al centro della trama di “Colpi di timone” – dal punto di vista di una dottoressa del Pronto Soccorso. A metà tra realismo e fantasia, la narrazione, attraverso una scrittura di grande forza e impatto, ci porta direttamente nell’inferno, reale e simbolico, del Pronto Soccorso di un ospedale di una grande città italiana, facendoci capire che la malattia non sconvolge solo la vita del paziente, ma anche quella di chi deve curarlo. All’incontro interverrà all’autrice.

