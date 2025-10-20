Cinema Italia, Fitzcarraldo di Herzog inaugura il cineforum 2025/26

Pronta per il primo ciak l’edizione 2025/26 del cineforum del Cinema Italia di Sarzana. In programma tredici giovedì sera di grande cinema, con inizio alle 21.15, presentati dal narratore della storia del cinema Joe Denti. Primo appuntamento giovedì 6 novembre con Fitzcarraldo di Werner Herzog; seguiranno Divorzio all’italiana di Pietro Germi (13/11), I sette samurai di Akira Kurosawa (20/11), Profondo rosso di Dario Argento (27/11), L’angelo azzurro di Josef von Sternberg (4/12), I soliti ignoti di Mario Monicelli (11/12), La febbre dell’oro di Charlie Chaplin (18/12), che chiuderà il 2025. Il cineforum riprenderà poi nel 2026 con Viale del tramonto di Billy Wilder (8/1), Casco d’oro di Jacques Becker (15/1), Le notti della luna piena di Éric Rohmer (22/1), Germania anno zero di Roberto Rossellini (29/1), Metropolis di Fritz Lang (5/2) e, ultimo appuntamento, Biagio, di Pasquale Scimeca (12/2).
È possibile acquistare una tessera per l’accesso a tutte le proiezioni del cineforum al costo di 40 euro; ingresso singola proiezione 7 euro.
Collaborano alla realizzazione del cineforum Egidio Banti, Marco Baruzzo, Niccolò Re, Chiara Nicastri, Riccardo Andolcetti, Francesco Consonni, Luigi Spadaccini, Maurizio Giannarelli.
