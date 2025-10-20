Cornigliano, ecco il progetto per Villa Bombrini: un parco da 13mila metri quadrati e campi sportivi

Genova. Un nuovo parco urbano di 13mila metri quadrati nelle aree dismesse ex Ilva dietro a Villa Bombrini con zone alberate e spazi per il tempo libero, che sarà pronto a fine 2027 nella migliore delle ipotesi. E il PalaBombrini per l’atletica? Archiviato in via definitiva: al suo posto potrebbe sorgere un’area sportiva dall’impatto molto più contenuto, senza impianti veri e propri. Sempre che si trovino le risorse necessarie.

Dopo i primi mesi di incertezza sul futuro dell’area, la giunta Salis esce allo scoperto e svela le prime mosse. La prima è l’approvazione in giunta di un addendum all’accordo con Società per Cornigliano che estende la collaborazione col Comune alla progettazione del parco di Villa Bombrini. La seconda, già prevista nel documento, è la candidatura a un bando della Regione Liguria (scaduto proprio oggi) che mette a disposizione 3,9 milioni di euro di risorse statali per il contrasto al consumo di suolo. Nel frattempo si aprirà il percorso di partecipazione in Municipio Medio Ponente per arrivare alla stesura del progetto definitivo.

» leggi tutto su www.genova24.it