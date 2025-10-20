Crisi Amt, mercoledì il piano di risanamento in cda e (forse) la presentazione delle nuove tariffe

Genova. Sarà presentato mercoledì al consiglio di amministrazione il piano di risanamento aziendale di Amt Genova. È quanto è emerso stamattina in occasione dell’incontro tra i sindacati e il presidente Federico Berruti. Nella stessa giornata, da quanto trapela, dovrebbe essere convocata una conferenza stampa per svelare le nuove tariffe, o almeno la prima delle tre fasi che scatteranno con l’obiettivo di riportare i ricavi da bigliettazione ai livelli che precedevano la politica sperimentale. Dopodiché il piano passerà al vaglio dell’assemblea dei soci e non si esclude anche una deliberazione in consiglio comunale.

“Nemmeno nell’ incontro odierno ci è stato consegnato il piano industriale, aumentando di conseguenza le nostre preoccupazioni. Siamo stati unicamente informati su quali saranno i punti dello stesso – riferisce Edgardo Fano, segretario regionale della Faisa Cisal -. Le leve per l’equilibrio saranno l’adeguamento dei finanziamenti relativi al contratto di servizio, una nuova politica tariffaria già in vigore da novembre e misure di efficientamento interno”.

