Delegazione di figuranti di Equi al presepe vivente di Roma, in programma anche l’udienza con Papa Leone XIV

L’Associazione Presepe Vivente di Equi Terme si prepara a un nuovo appuntamento nella capitale. Sabato 13 dicembre infatti una delegazione dei figuranti parteciperà al Presepe vivente di Roma, giunto alla quarta edizione, che si terrà tra il Vaticano e la Basilica papale di Santa Maria maggiore. La giornata si aprirà alle 7.15 con il raduno in Piazza del Sant’Uffizio, alla quale i figuranti in costume e i presepisti provenienti da tutta Italia accederanno attraverso il varco del Petriano. Alle 9 è prevista un’udienza con Papa Leone XIV nell’Aula Paolo VI, durante la quale il pontefice impartirà una benedizione speciale ai partecipanti e alle associazioni impegnate nella valorizzazione della tradizione del presepe vivente. Dalle 11, i figuranti prenderanno posto per l’allestimento delle strutture e la preparazione delle scene della Natività. Alle 11.30, in Santa Maria Maggiore si terrà il giubileo dei presepisti, con il passaggio dalla Porta Santa, l’omaggio alla tomba di Papa Francesco e la celebrazione eucaristica delle ore 12, al termine della quale saranno benedette le statuine di Gesù Bambino portate dai gruppi partecipanti.

Nel pomeriggio, alle 14.30, partirà il corteo storico animato da sbandieratori, tamburini, cornamuse e gruppi rievocativi. Subito dopo prenderà vita la rappresentazione del Presepe vivente in Piazza di Santa Maria maggiore e nelle vie adiacenti, trasformate in una suggestiva Betlemme tra pastori, artigiani e figure della Natività. La giornata si concluderà alle 17.30 con l’omaggio alla reliquia della Sacra culla, custodita nella basilica, momento solenne che chiuderà simbolicamente la manifestazione.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com