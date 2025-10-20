Dossier Arecco sul Porta a porta, Lanza: “Inversione a U per rincorrere il consenso”. RiformiAmo Savona: “Solo propaganda elettorale”

Savona. “Il consigliere Arecco oggi propone l’esatto contrario di quello che la sua giunta aveva approvato: allora voleva mastelli individuali ovunque, oggi invoca cassonetti “intelligenti”. Un’inversione a U per rincorrere il consenso“. Così il consigliere Luigi Lanza replica al consigliere Massimo Arecco dopo la presentazione del suo dossier sul porta a porta a Savona.

“La scelta di introdurre contenitori condominiali e isole di prossimità – prosegue -, che hanno semplicemente reso praticabile quel piano, adattandolo alla realtà savonese. A differenza di quanto aveva fatto la sua giunta. Il nuovo sistema inoltre non è meno efficiente: la raccolta differenziata ha già superato il 70%, partendo da poco più del 40%. Ora serve migliorare la pulizia complessiva della città. A partire da una più efficace organizzazione del servizio da parte dell’azienda e assunzioni ove necessario, come chiesto dagli stessi sindacati e già affrontato in consiglio comunale”.

