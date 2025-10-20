Ecosistema urbano Legambiente, Savona recupera diverse posizioini: dal 61° al 34° posto

Liguria. Crescita positiva per Savona che guadagna diverse posizioni – dal 61° fino al 34° posto – nella classifica dell’Ecosistema Urbano 2025 – il rapporto di Legambiente, realizzato con il contributo di Ambiente Italia e Il Sole 24 ore, che analizza la qualità e le performance ambientali di 106 comuni capoluogo nello scorso anno.

Da quello che emerge dal Report tutte le città sono in affanno sulla sostenibilità e ancora nessuna raggiunge il punteggio del 100%. Quest’anno in testa alla classifica ci sono Trento (79,78%), e Mantova (78,74%), a seguire Bergamo, Bolzano, Pordenone, Reggio Emilia, Parma, Rimini, Bologna Forlì. Il Sud è sempre in grande affanno, ad eccezione di Cosenza, 16esima in classifica, unica città del Meridione nella top 20.

