Fontanabuona: ipotesi Bucci, inizio lavori nel primo trimestre 2026

Marco Bucci

Di “svolte” nella costruzione del tunnel della Fontanabuona si parla da circa mezzo secolo. Anzi in località Garbarini di Tribogna (al confine con Terrarossa di Moconesi), erano iniziati i lavori per realizzarlo; doveva sfociare sulla tortuosa 333 in Comune di Avegno. Un progetto che oggi sarebbe giudicato una follia. A rilanciare il tunnel fu la giunta regionale Burlando. Da allora un alternarsi di illusioni e delusioni. Il tunnel (Moconesi – innesto A-12) nascerà grazie ai fondi che Aspi deve versare dopo il crollo del ponte Morandi e coi pedaggi una volta che sarà entrato in funzione. Il progetto è stato recentemente mutato per garantire sicurezza in caso di incendi di automezzi in galleria; previste anche nuove piazzuole di sosta. I tempi ora sembrano maturi per la conferenza dei servizi. Il presidente della Regione Marco Bucci, oggi a Rapallo (comune dove esiste una grande opposizione all’opra) ha annunciato che i primi cantieri potrebbero essere aperti nel primo trimestre del 2026. Anche in Fontanabuona c’è chi è contrario; la statale 225 che attraversa la vallata da Lumarzo a Carasco e dove si viaggia col limite dai 50 chilometri orari, è tra le strade più pericolose del Levante e non è certo migliorando la segnaletica che si rende più sicura; peggio ancora la viabilità minore.

 

