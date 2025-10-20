Genova Lighthouse, a Genova il “laboratorio di innovazione climatica” per le città del futuro

Genova. Il Comune di Genova presenta il proprio modello di resilienza urbana nel convegno “Genova Lighthouse – Strategie e Azioni di Adattamento al Cambiamento Climatico”, che si è svolto oggi nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, a cui hanno partecipato l’assessora all’Ambiente Silvia Pericu e l’assessore ai Lavori pubblici e Protezione civile Massimo Ferrante.

L’appuntamento ha rappresentato una importante occasione di confronto e di condivisione di buone pratiche tra enti locali, istituzioni e mondo della ricerca, interessati a sviluppare politiche e progetti concreti per affrontare le sfide del cambiamento climatico.

