I bambini della “Mameli” protagonisti alla festa dei 150 anni della Mutuo soccorso di Marola

Ci lavoravano dal mese di giugno, i bambini della primaria “Mameli” del paese. Erano stati in visita alla struttura, avevano ascoltato la storia dei nonni dei loro nonni e avevano capito l’importanza di un luogo voluto fortemente da una comunità che, senza mezzi, aveva unito le forze per erigere una casa comune.

Aiutati dalle docenti, avevano svolto interviste agli anziani del paese per scoprire quali attività ricordassero di aver vissuto: il cinema, i balli, i tornei di carte, le feste. Poi avevano tradotto questa conoscenza nei disegni, esposti insieme ai cimeli storici nel grande palazzo che ieri ha ospitato la festa per il 150° anniversario della fondazione della Società di Mutuo Soccorso.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com