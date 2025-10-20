Sabato 4 ottobre un open day ha suggellato la conclusione della campagna di scavo 2025 dell’Università di Pisa nell’area archeologica di Luni, presso Porta Marina. L’incontro ha permesso ai visitatori di conoscere da vicino i risultati delle ricerche e i restauri dei mosaici della domus di Porta Marina.

Gli scavi, effettuati dall’ateneo in regime di concessione dalla Direzione regionale musei nazionali di Genova, ha riportato alla luce due complessi, l’Edificio A e la Domus B, utilizzati dall’età repubblicana fino al VII secolo d.C.

L’Edificio A, distrutto da un terremoto nel IV secolo, fu poi rioccupato come laboratorio e sede di abitazioni lignee.

La Domus B, costruita tra il 70 e il 50 a.C., comprendeva atrio pavimentato a mosaico, sale da pranzo, bottega e giardino porticato decorato con lastre raffiguranti tralci di vite.

Tra i ritrovamenti più significativi spiccano il mosaico dei navalia (rappresentante cioè cantieri navali) e i mosaici del tablino e del triclinio, restaurati recentemente.

Alla fine del I secolo d.C., parte dell’area fu trasformata con l’edificazione di un tempio circondato da portico, testimone della continua evoluzione della città.

L’articolo I mosaici, la domus, l’edificio distrutto dal terremoto: raccontati al pubblico i recenti scavi dell’Università di Pisa a Luni proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com