Il Millesimo perde due punti in due minuti, Macchia: “Finale amaro, purtroppo il calcio è così”

Genova. Ha dell’incredibile quello che è successo nella sfida tra Voltrese e Millesimo. Una gara ben amministrata dalla squadra di Macchia che, fino alla fine della partita, ha segnato e concesso poco e niente ai genovesi. Poi, nel recupero, succede di tutto: prima Nelli e poi Ndaye Serigne siglano due gol in una manciata di minuti e portano un punto, il primo in campionato, ai gialloblù.

“Incassiamo questi due gol amari nel finale ed impariamo”, é decisamente amareggiato Macchia al termine della partita: “Purtroppo abbiamo subito un gol evitabile sul 2-1, bisogna stare attenti in certe situazioni, è difficile da commentare questo gol è incredibile“.

