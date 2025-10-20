COMMENTA
Il Savona si aggrappa a Rignanese, ritorno da star per l'attaccante: "Prima che vincerle queste partite è importante non perderle"

Il Savona si aggrappa a Rignanese, ritorno da star per l’attaccante: “Prima che vincerle queste partite è importante non perderle”

Generico ottobre 2025

Terzo pareggio consecutivo e ancora un Savona che sbaglia l’atteggiamento, parola di mister Emanuele Cola. Contro il Pontelungo finisce 2-2, in una partita raddrizzata solo nel secondo tempo. Tante le note negative, ma una lieta c’è e porta il nome di Fabio Rignanese. L’attaccante classe 1998 dopo un periodo di stop rientra in campo per l’ultimo quarto d’ora del match e lascia il segno. Suo infatti il gol del definitivo pareggio. Se il tecnico ha mostrato ancora una volta tutta la sua rabbia, per Rignanese invece sembra esserci più soddisfazione.

È stata una liberazione – commenta l’attaccante -. Sono rientrato venerdì, ho fatto mezz’ora di allenamento dopo essere stato fermo un mese. Avevo voglia di giocare e appena sono entrato in campo ho capito che avrei potuto far bene. Ho mancato la prima occasione e non so bene come, non è da me sbagliare quei gol. Poi per fortuna la rete è arrivata in un momento di difficoltà e siamo riusciti a rimettere in piedi la partita. Prima che vincerle, queste gare è importante non perderle. Abbiamo fatto un buon punto su un campo difficilissimo“.

