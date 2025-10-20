Il volontariato internazionale esplora il Parco nazionale delle Cinque Terre

Una squadra di volontari dell’organizzazione internazionale ConservationVIP (Conservation Volunteers International Program) è stata ospitata dal Parco Nazionale delle Cinque Terre per un intervento sul tratto del Sentiero Verde-Azzurro che conduce al Santuario di Montenero. I partecipanti sono stati affiancati da Giulia Bianchi dell’Ufficio Biodiversità del Parco e dai manutentori dei sentieri, professionisti che custodiscono le tecniche tradizionali di gestione del reticolo escursionistico. ConservationVIP, con sede negli Stati Uniti, opera in siti iconici del patrimonio mondiale come Machu Picchu (Perù), le Isole Galápagos, il Parco Nazionale di Yosemite (USA), Torres del Paine (Patagonia) e il Monte Kilimangiaro (Tanzania).

L’arrivo dei volontari nel Parco Nazionale delle Cinque Terre inserisce ufficialmente il territorio in questa rete internazionale di paesaggi straordinari tutelati attraverso il volontariato attivo. L’azione si fonda sull’idea che il paesaggio non sia un museo immobile, ma un bene da custodire quotidianamente. La giornata sul campo ha visto volontari e manutentori impegnati in attività essenziali per la conservazione del fragile paesaggio terrazzato: hanno lavorato alla ricostruzione e al consolidamento dei tratti di muretto a secco che sostengono i terrazzamenti, hanno effettuato lo sfalcio selettivo della vegetazione per mantenere la visibilità e la fruibilità del sentiero senza compromettere la biodiversità e hanno pulito e liberato le canalette di regimazione delle acque piovane, azione cruciale per prevenire erosione e dissesti idrogeologici in una zona particolarmente ripida.

In questo scambio, i professionisti del Parco hanno assunto il ruolo di narratori del territorio, trasmettendo ai volontari non solo le tecniche, ma anche la visione che lega ogni tratto di sentiero alla storia e alla comunità locale. L’incontro ha dimostrato come la cura del paesaggio escursionistico sia un mestiere altamente specializzato e radicato nella tradizione, ma guidato da una visione contemporanea di tutela attiva.

Per il Parco “La collaborazione con ConservationVIP dimostra che viaggiare non deve essere solo consumo, ma può diventare un atto di partecipazione: scegliere tra i “più bei paesaggi patrimonio” non significa solo ammirarli, ma diventarne parte attiva. In questo senso, il volontariato ambientale crea sinergie inaspettate e un vero legame fra chi viene da fuori e chi abita quel territorio da generazioni”.

Il presidente Lorenzo Viviani ha detto: “Ringrazio i volontari di ConservationVIP per aver scelto di mettersi in cammino con noi, non da visitatori ma da custodi temporanei di quel paesaggio costruito da un gesto collettivo. Questa esperienza fisica, concreta – fatta di mani nella terra, pietre sollevate, sudore e ascolto – lascia un segno che va oltre il viaggio. I nostri nonni vivevano ogni giorno questo contatto diretto con la natura, con la fatica e con la responsabilità di mantenere vivo un territorio difficile e prezioso. Rivedere quel gesto condiviso oggi, tra chi qui è nato e chi arriva da lontano per prendersene cura, crea un legame autentico. Questo è il senso più profondo di un Parco: essere comunità in cammino, dove si impara insieme.”

