In arrivo dieci macchine “mangia plastica”, sconto Tari di un cent per ogni bottiglia conferita

In arrivo sul territorio comunale della Spezia dieci macchine ‘mangia plastica’. La giunta comuna spezzina ha infatti deliberato l’approvazione dello schema di contratto che sancisce l’adesione al progetto “RecoPET”, promosso da Corepla (Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) in collaborazione con Acam Ambiente; l’ iniziativa, rivolta ai Comuni italiani attraverso una manifestazione di interesse Anci-Corepla, mira a potenziare la raccolta selettiva dei contenitori in plastica Pet per liquidi alimentari. E, nel caso del capoluogo, prevede l’installazione sul territorio comunale di dieci dispositivi Reverse Vending Machine (RVM), ovvero macchine automatiche che incentivano i cittadini al conferimento dei contenitori in Pet attraverso sistemi premianti; queste saranno collocate in spazi pubblici ben visibili concordati dal Comune con Corepla, senza alcun onere economico per Palazzo civico.

“Il Comune installa dieci macchine automatiche ‘mangia-plastica’ grazie all’adesione al progetto RecoPET. Queste nuove tecnologie, attraverso sistemi premianti, incentivano i cittadini a conferire contenitori di plastica Pet, andando a contrastare l’inquinamento – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini -. L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo concreto nel percorso che la nostra amministrazione ha intrapreso per una gestione sempre più sostenibile dei rifiuti, perché è proprio grazie a un sistema efficiente e al comportamento virtuoso dei cittadini che riusciamo a migliorare la raccolta differenziata, che ad oggi ha superato l’81%, portando La Spezia ad essere la città con le tariffe sui rifiuti più bassi d’Italia”.

