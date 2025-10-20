Iside Cirronis torna con una medaglia d’argento dall’individuale gold senior di Torino

Una giornata ricca di emozioni e tecnica quella andata in scena nel weekend durante la gara individuale Gold Senior di ginnastica artistica, che ha visto protagoniste alcune delle atlete più promettenti del panorama nazionale. A distinguersi in modo particolare è stata Iside Cirronis della Ginnastica Canaletto, che ha conquistato un meritatissimo secondo posto assoluto nella sua categoria. Con esercizi precisi, eleganti e ben eseguiti su tutti gli attrezzi, l’atleta ha saputo dimostrare concentrazione, preparazione e una grande maturità sportiva.

La gara, che si è svolta presso la Ginnastica Victoria Torino ha visto la partecipazione di numerose società provenienti da tutto il Nord Italia, confermando ancora una volta l’alto livello tecnico del circuito Gold. Con questo ottimo risultato, Iside si prepara ora ai prossimi appuntamenti stagionali, con lo sguardo rivolto alle fasi successive del campionato e con l’ambizione di continuare a migliorarsi, attrezzo dopo attrezzo. Un applauso anche alla sua istruttrice Monica Rovagna.

