L’arte supera tutte le barriere: a Carcare l’Anpi organizza la mostra di due rifugiati ucraini

Carcare. “Nonostante tutte le barriere, l’arte resta un potentissimo e universale mezzo di comunicazione per unire diverse culture, manifestare le drammaticità del nostro tempo, raccontare e omaggiare un territorio o rappresentare emozioni forti”.
E’ con queste parole che la sezione carcarese dell’Anpi invita tutti all’inaugurazione delle mostra d’arte dell’acquarellista Sanotskaya Iryna e del pittore Tsezarii Hanushkevych, artista ucraino ospitato nel Centro di Accoglienza di Valleggia, prevista sabato 25 ottobre alle 17 nelle sale della biblioteca civica Barrili.