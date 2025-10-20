Lavoro e futuro, Bucci: “Crescita e sviluppo portano con sé stabilità a livello occupazionale”

“La Liguria, in questa fase, ha raggiunto la cifra record di 640 mila occupati, con una disoccupazione sostanzialmente dimezzata rispetto al 2017. Allo stesso tempo, è giusto spingere per avere posti di lavoro sempre più qualificati: lo sviluppo economico che sta conoscendo la Liguria è il fattore che consentirà di avere sempre più persone impiegate a lungo termine. La crescita porta con sé sempre maggiore stabilità a livello occupazionale”.

Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, intervenuto al convegno ‘Lavoro e futuro’ presso hotel Excelsior di Rapallo, a cui ha preso parte anche il vicepresidente con delega all’Agricoltura Alessandro Piana.

