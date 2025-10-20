Le dimensioni delle bolle nel pluriball: un dettaglio che fa la differenza

Nel mondo dell’imballaggio professionale, la scelta del materiale giusto può determinare la riuscita di un’intera spedizione. Tra le soluzioni più apprezzate per proteggere merci di ogni tipo c’è il pluriball, un materiale tanto comune quanto efficace.

Tuttavia, un aspetto spesso sottovalutato riguarda la dimensione delle bolle d’aria, un dettaglio che incide in modo diretto sulla qualità della protezione. Capire come orientarsi tra le diverse tipologie è fondamentale per ottimizzare sicurezza, praticità e costi di spedizione.

Come funziona il pluriball e perché la dimensione delle bolle è importante

Il pluriball, noto anche come multiball o millebolle, è composto da due o più fogli di polietilene saldati tra loro, con piccole camere d’aria che creano un effetto ammortizzante. La dimensione di queste bolle determina la capacità del materiale di assorbire urti, vibrazioni e compressioni.

Le bolle più piccole offrono una maggiore flessibilità e aderenza, mentre quelle più grandi assicurano un livello superiore di ammortizzazione. La scelta deve quindi essere guidata dal tipo di prodotto, dal peso, dal valore e dal tipo di trasporto previsto.

Pluriball a bolle piccole: la scelta per oggetti delicati e leggeri

Il pluriball a bolle piccole è caratterizzato da un diametro ridotto e da un’elevata densità di camere d’aria. Questa struttura consente una distribuzione uniforme della pressione, caratteristica che lo rende ideale per proteggere oggetti leggeri e fragili come articoli in vetro, ceramica, componenti elettronici o cosmetici.

La sua flessibilità consente di avvolgere facilmente anche forme irregolari, garantendo un contatto perfetto con la superficie e riducendo al minimo il rischio di graffi. Grazie alla leggerezza, non incide sui costi di spedizione ed è particolarmente adatto a confezioni compatte o spedizioni di breve durata, dove serve una protezione precisa ma discreta.

Pluriball a bolle grandi: protezione superiore per oggetti voluminosi

Quando si tratta di imballare oggetti pesanti, voluminosi o destinati a lunghi viaggi, il pluriball a bolle grandi rappresenta la soluzione più indicata. Le bolle di dimensioni maggiori contengono più aria e quindi assorbono meglio gli urti, riducendo l’impatto delle vibrazioni.

È perfetto per mobili, elettrodomestici, componenti industriali e articoli d’arredo. La minore aderenza rispetto alle bolle piccole lo rende meno adatto per superfici particolarmente delicate, ma garantisce una protezione esterna eccellente. In molti casi può essere combinato con pluriball a bolle piccole per creare una protezione multistrato.

Altri tipi di pluriball e consigli per la scelta

Oltre ai modelli standard, esistono versioni rinforzate, con uno strato aggiuntivo di polietilene per aumentare la resistenza, e accoppiate, perfette per merci molto delicate. Le varianti riciclabili o realizzate con materiali riciclati, come il pluriball 2.0, rappresentano oggi una scelta responsabile per le aziende attente all’ambiente.

In ogni caso, la regola d’oro resta una: scegliere la dimensione della bolla in base al tipo di prodotto e al livello di protezione richiesto. Perché, nel packaging professionale, anche un piccolo dettaglio può fare una grande differenza.