Lo Spezia non trova l’accordo finale con Pagliuca e in panchina al momento resta D’Angelo

Luca D’Angelo ha diretto questo pomeriggio l’allenamento di ripresa dopo la sconfitta contro il Cesena e sarà regolarmente in campo anche domani al centro sportivo di Follo. Sono state quarantotto ore surreali per lo Spezia, reduce da una giornata convulsa di incontri e confronti che sembrava destinata a concludersi con l’esonero del tecnico. Una decisione che, però, non si è concretizzata in quello che doveva essere il giorno del cambio in panchina.

Domenica lo Spezia aveva infatti contattato Guido Pagliuca, fresco di separazione dall’Empoli, pronto ad accettare la proposta bianconera. L’allenatore aveva già avviato i contatti con il club toscano per risolvere il contratto in essere, valido fino a giugno 2027. Ma qualcosa, tra la notte e la mattinata successiva, ha cambiato le carte in tavola: Pagliuca si è allontanato dall’orbita Spezia, lasciando la società ligure di nuovo davanti a un bivio.

