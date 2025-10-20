Morto dopo l’impatto con un bus in via Pra’: l’autista indagato per omicidio stradale

Genova. Un atto dovuto per consentire lo svolgimento dell’autopsia, che sarà eseguita domani, e per partecipare agli ulteriori accertamenti tecnici che la Procura di Genova riterrà di disporre. Per questo l’autista del bus della linea 1 che venerdì sera alle 20.20 ha urtato Silvio Raimondi, morto poco dopo in ospedale al San Martino per l’emorragia conseguente alla caduta, è indagato per omicidio stradale.

A indagare sull’esatta dinamica del tragico incidente è la sezione infortunistica della polizia locale, diretta dal comandante Fabio Manzo.

» leggi tutto su www.genova24.it