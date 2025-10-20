Osservazioni sulla ferrovia a monte tra Finale e Andora: c’è tempo fino ai primi di novembre

Provincia. Il Comune di Albenga informa che Rete Ferroviaria Italiana (RFI), società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ha avviato il procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità relativo al progetto definitivo del raddoppio della linea ferroviaria Genova–Ventimiglia, nella tratta compresa tra Finale Ligure e Andora.
L’intervento, di interesse strategico nazionale, prevede la realizzazione di una nuova linea a doppio binario lunga circa 32 chilometri, di cui 25 in galleria, in variante rispetto all’attuale tracciato costiero. Il progetto consentirà di completare il raddoppio della linea ferroviaria internazionale Genova–Ventimiglia, migliorando la capacità, la regolarità e la sicurezza del servizio ferroviario lungo la Riviera ligure.