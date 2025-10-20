Paga Luca D’Angelo. La missione di Pagliuca tra veterani da rimotivare e nuovi a cui dare un senso

Era ormai diventata l’unica opzione possibile per non dare l’idea di farsi spettatori del naufragio. Quantomeno nel tempo presente. Luca D’Angelo paga l’avvio disastroso di stagione dello Spezia tutto con un esonero durato due settimane abbondanti. La porta di uscita gli era già stata aperta dopo la sconfitta casalinga contro il Palermo, senza trovare nelle ore seguenti la forza di invitarlo ad attraversarla forse anche a causa della difficoltà di arrivare a un sostituto (D’Aversa aspetta la serie A, Modesto è solo un suggerimento esterno). Così lo Spezia perde un’altra preziosa settimana e arriva all’ormai inevitabile di fronte allo sguardo della dirigenza americana, in particolare del proprietario Thomas Roberts.

Come sempre in questi casi, il modo più rapido per dare una scossa all’ambiente è il cambio della guida tecnica. Doveva essere il garante della continuità con i successi degli ultimi venti mesi, da una miracolosa salvezza a una promozione sfiorata. E invece è come se D’Angelo fosse diventato il promemoria della sconfitta ai play off arrivata in una delle poche partite sbagliate di un’intera stagione. Da lì non si è più usciti con la testa; vale anche per buona parte della squadra.

