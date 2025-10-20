Pallavolo, non è fortunato l’avvio della Rainbow Spezia

Non è fortunata la Rainbow Spezia, nel suo esordio in Serie C femminile ligure dopo la promozione dalla D, a Lavagna contro l’Admo; due volte rimonta lo svantaggio di un set, a costo di imporsi sul filo di lana, ma proprio su quest’ultimo perde poi il tie-break (25-19 / 24-26 / 25-23 / 23-25 / 15-13). Peccato, in Coppa Liguria le spezzine avevano avuto ragione delle lavagnesi sullo stesso parquet, ma così va lo sport. Per la cronaca questi gli altri risultati in questa 1.a giornata: Celle Varazze-Colombiera Project Ameglia 3-0, Cogovalle-Agv Campomorone 3-1, Futura Ceparana-Volare Volley 2-3, Ligurmar Santa Sabina-Villa Levi 1-3, Wonder Normac Vgp-Albaro 0-3 e Tigullio Sport Team Santa Margherita Ligure- Quiliano 3-1.

L’articolo Paga Luca D’Angelo. La missione di Pagliuca tra veterani da rimotivare e nuovi a cui dare un senso proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com