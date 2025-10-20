Piogge intense su Genova, allagati i sottopassi di Brin e di via Milano

Genova. Come previsto la perturbazione atlantica proveniente dalla Francia si è palesata nella mattinata di oggi, lunedì 20 ottobre, con piogge consistenti su Genova e dintorni. Piogge che, in alcuni quartieri, si sono limitati a normali sgocciolii ma che in altri hanno riversato quantitativi di acqua elevati in un breve lasso di tempo.

Il risultato è stato, ad esempio, l’allagamento – con successiva temporanea chiusura – di due snodi del traffico spesso soggetti a criticità legate al meteo: il sottopasso di Brin, a Certosa, e quello tra via Milano e via Di Francia e Albertazzi, a San Benigno.

