Rapallo: coniugi 40enni arrestati per spaccio di droga

Carabinieri della Stazione di Rapallo, nell’ambito dei servizi svolti per il contrasto dello spaccio di droga, hanno arrestato* due coniugi 40enni per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, insospettiti dall’anomala presenza di soggetti nei pressi dell’edificio dove i coniugi abitano, hanno deciso di intervenire fermando all’uscita della palazzina un 60enne della zona, conosciuto dai carabinieri e notato, negli ultimi giorni, aggirarsi vicino all’abitazione, trovandolo in possesso di una dose di eroina che aveva acquistato dai due 40enni. La successiva perquisizione domiciliare scattata a carico dei coniugi ha confermato l’ipotesi investigativa dei carabinieri, i quali hanno rinvenuto e sequestrato in casa un’ulteriore dose di eroina, circa 4 grammi di hashish, 2 pasticche di MDMA, 300 euro in contanti, un bilancino di precisione e varia attrezzatura per la coltivazione di marijuana. Gli arrestati sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, mentre il 60enne è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. *…fatta salva la presunzione di innocenza.

