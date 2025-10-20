COMMENTA
Rapallo: coniugi 40enni arrestati per spaccio di droga

Carabinieri

Dai Carabinieri, Comando provinciale di Genova 

Carabinieri della Stazione di Rapallo, nell’ambito dei servizi svolti per il contrasto dello spaccio di droga, hanno arrestato* due coniugi 40enni per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, insospettiti dall’anomala presenza di soggetti nei pressi dell’edificio dove i coniugi abitano, hanno deciso di intervenire fermando all’uscita della palazzina un 60enne della zona, conosciuto dai carabinieri e notato, negli ultimi giorni, aggirarsi vicino all’abitazione, trovandolo in possesso di una dose di eroina che aveva acquistato dai due 40enni. La successiva perquisizione domiciliare scattata a carico dei coniugi ha confermato l’ipotesi investigativa dei carabinieri, i quali hanno rinvenuto e sequestrato in casa un’ulteriore dose di eroina, circa 4 grammi di hashish, 2 pasticche di MDMA, 300 euro in contanti, un bilancino di precisione e varia attrezzatura per la coltivazione di marijuana. Gli arrestati sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, mentre il 60enne è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. *…fatta salva la presunzione di innocenza.

