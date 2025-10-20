Rapporto “Ecosistema Urbano”: Spezia conferma il trend negativo, perde terreno in classifica e scivola al 33° posto

A volte le classifiche lasciano il tempo che trovano, perché non è semplice trovare un’esatta corrispondenza tra le pieghe dei dati e la realtà quotidiana che vivono i cittadini. Ma nel caso della Spezia, negli ultimi tre anni la tendenza è piuttosto chiara: nel 2023 la città si piazzava al sesto posto tra i 106 capoluoghi di provincia italiani, nel 2024 era scesa al ventiduesimo, e quest’anno il Rapporto Ecosistema Urbano 2025 di Legambiente, realizzato con il contributo di Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, la colloca alla trentatreesima posizione.

Un progressivo scivolamento che segnala un peggioramento complessivo della qualità ambientale dell’ecosistema cittadino, sia in termini assoluti che rispetto a quanto accade nel resto d’Italia, che viene comunicato proprio a una settimana dall’avvio della tre giorni di forum “Prendersi cura della terra”, organizzato da Comune della Spezia e Accademia Lunigianese di Scienze “G. Capellini”.

Con un punteggio complessivo del 61,32%, La Spezia resta comunque la prima tra le città liguri, ma vede avvicinarsi Savona (34ª) e Genova (40ª), mentre Imperia – pur restando tra le peggiori città del Nord Italia – guadagna posizioni fino al 65° posto.

