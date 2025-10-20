Rinnovata la partnership tra Costa Edutainment, Gaslini e Unitalsi Ligure

Genova. Prosegue con rinnovato entusiasmo la sinergia tra Istituto Giannina Gaslini, Costa Edutainment, Fondazione Acquario di Genova Onlus e Unitalsi sezione Ligure un’iniziativa che porta le meraviglie del mare e del gioco educativo ai giovani pazienti dell’ospedale pediatrico genovese. Quest’anno la collaborazione si arricchisce, aggiungendo oltre all’Acquario di Genova anche le visite alla Città dei Bambini e dei Ragazzi.

Il progetto prevede l’organizzazione di 3 o 4 appuntamenti speciali all’anno: i bambini e le bambine in cura presso il Gaslini, accompagnati da un adulto, potranno così scoprire le meraviglie del mare attraverso visite guidate e approfondimenti tematici all’Acquario di Genova o esplorare i cinque sensi giocando nell’experience museum della Città dei Bambini e dei Ragazzi.

