Riomaggiore, la Pro Loco organizza una festa di Halloween per bambini

Pomeriggio da brividi a Riomaggiore per la festa di halloween per bambini organizzata dalla Pro Loco del paese.

Il 31 ottobre dalle 16 nel piazzale della chiesa inizierà la festa che comincerà con la gara di tiro delle caramelle e la premiazione della maschera più bella, realizzata dai ragazzi della scuola media del borgo e si concluderà con uno spettacolo di fuoco e la sfilata finale dei bambini in paese.

Durante queste attività sarà prevista anche una mini-merenda per i partecipanti con la possibilità di mangiare anche caldarroste e zucchero filato preparati dai membri della Pro Loco di Riomaggiore e Manarola.

