Ritrovato cadavere in casa a Vado Ligure

Vado Ligure. La sorella non aveva notizie da ieri sera. Diverse le chiamate effettuate in queste ore al fratello ma senza esito, per questo è scattato l’allarme. Aprendo la porta di casa poi la tragica notizia: il corpo del sessantasette è stato trovato privo di vita nel suo alloggio in via Ernesto De Litta.

La scoperta del cadavere è avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 20 ottobre. Dopo l’arrivo sul posto dei carabinieri di Savona, della Croce Rossa di Vado Ligure e del personale sanitario.

