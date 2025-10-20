Rosso (FdI): “Salis si occupi di Genova che della nazione si occupa Giorgia Meloni”

Genova. “Ormai Silvia Salis è un punto di riferimento per il centrosinistra di cui ha preso tutti i ‘tic’. Dal fomentare le piazze per un tornaconto elettorale al più classico doppiopesismo per cui se insultano una donna, che è anche il Presidente del Consiglio, ma è di destra non è da condannare. Ho visto che l’ultimo tic è quello di insultare gli elettori per cui quelli che votano centrosinistra sono esigenti, mentre quelli che votano destra non meritano la democrazia. Ecco l’insulto reso programma di governo”.

Così Matteo Rosso, coordinatore regionale di FdI, commenta i tre anni di mandato del governo Meloni che da oggi è il terzo più longevo della storia repubblicana.

» leggi tutto su www.genova24.it