Ruta: alla Biblioteca Millenaria , presentazione del libro “Come le lucciole”

Dalla Biblioteca Millenaria
Venerdì 24 Ottobre ore 17,30, Biblioteca La Millenaria di Ruta di Camogli. Presentazione musicale del romanzo “Come le lucciole”, libro d’esordio vincitore del premio LetteraFutura 2024 di Francesca Pongiluppi, scrittrice e cantautrice genovese in dialogo tra parole e note con il cantastorie Franco Picetti.
Un luminoso romanzo di formazione, il suo, che racconta un’impresa capace di unire attraverso il tempo le anime di due donne diversissime tra loro. Sonia, la protagonista, è in cerca di risposte. Nel cuore della Liguria, tra le stanze di Ca’ Mimosa dove ha trascorso le estati della sua infanzia, trova il diario di Jolanda. Le si svelano pagine capaci di illuminare il passato e riscrivere il presente: dalla tragedia coloniale italiana ai giorni della Resistenza alle ombre del G8 di Genova.
Come le lucciole è un viaggio tra storia e realtà, tra la lotta di ieri e quella di oggi.
Perché proteggersi dal dolore non significa smettere di brillare, ma imparare a farlo ancora più forte.
L’autrice è Pink Ambassador per la Fondazione Veronesi, che sostiene con la sua testimonianza e con il suo impegno, e porterà con sé un salvadanaio per la raccolta fondi da devolvere alla ricerca oncologica.
Ingresso libero
Biblioteca La Millenaria – via Romana, 171- Ruta di Camogli (map)
bibliotecalamillenaria@yahoo.it
whatsapp 3501369053