L’associazione Prospezia Ciassa Brin Odv. organizza un nuovo appuntamento culturale nell’ambito delle attività della Biblioteca di Quartiere dell’Umbertino. Sabato 25 ottobre alle 18 si terrà la presentazione del libro di Beatrice Daneri intitolato “Un no che può diventare un arcobaleno”.

L’autrice spezzina, già nota al pubblico per le sue precedenti pubblicazioni dedicate al suo cane Argo, presenta questa volta un’opera che affronta un tema di grande rilevanza sociale e purtroppo sempre attuale: la violenza di genere. A dialogare con l’autrice sarà Gabriella Crovara. Al termine dell’incontro, l’autrice sarà a disposizione del pubblico per il firmacopie.Appuntamento in Via Castelfidardo 1.

L’articolo “Un no che può diventare un arcobaleno” incontro con Beatrice Daneri in Via Castelfidardo proviene da Città della Spezia.

