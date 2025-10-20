Un nuovo centro trapianti di ematologia, il grande dono di Ail al San Martino di Genova

Genova. Sono iniziati lo scorso settembre i lavori di ristrutturazione del secondo piano del padiglione 6 del Policlinico San Martino dove sorgerà il nuovo Centro Trapianti donato interamente da Ail Genova, Associazione Italiana contro le Leucemie, da 50 anni attiva sul territorio ligure.
Con un investimento di circa 2 milioni di euro raccolti, negli anni, grazie alla generosità dei genovesi, il nuovo Centro Trapianti di Ematologia sarà operativo ad inizio 2026. Per la prima volta nella storia del Policlinico, un’associazione di volontariato non si limita a finanziare gli allestimenti di un reparto o l’acquisto di un macchinario, ma dona interamente l’opera finita comprensiva di progetti, lavori di ristrutturazione e arredi interni.