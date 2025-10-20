Vela/ Coppa Lega navale Rapallo – Classe Dinghy 12. Ha vinto Girolamo Bianchi

Dalla Lega Navale Italiana – Sezione Rapallo

Si è svolta nella splendida cornice del Golfo del Tigullio l’edizione 2025 della Coppa LNI Rapallo – Classe Dinghy 12’, organizzata dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Rapallo.

Nel corso delle giornate di sabato 18 e domenica 19 ottobre sono state disputate cinque prove, che hanno visto la partecipazione di 27 dinghysti provenienti da diversi circoli velici.

La giornata di sabato 18 ha regalato condizioni meteo eccezionali, rare nel Golfo del Tigullio: vento costante tra i 7 e gli 11 nodi, che ha permesso di disputare tre prove all’insegna della competitività e del puro spirito sportivo.

» leggi tutto su www.levantenews.it