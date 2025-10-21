Alassio, nutrita partecipazione al convegno “Attivamente” organizzato dai Veterani dello Sport

Alassio. Ottima affluenza di pubblico venerdì 17 ottobre alla Biblioteca Civica di Alassio per la conferenza “Attivamente: Lo sport come strumento di salute psicofisica” organizzata dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport di Alassio – sezione Pino Zucchinetti.

Un centinaio di persone hanno seguito gli interventi delle due relatrici: la dott.ssa Virida Castelbarco, psicologa e la dott.ssa Stefania Giudici, oncologa, moderate dalla Presidente della sezione UNVS alassina, Cristina Bosio.

Le due professioniste hanno illustrato al pubblico l’importanza fondamentale dell’attività motoria come strumento di benessere psicofisico in tutte le fasce d’età.

» leggi tutto su www.ivg.it