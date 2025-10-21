COMMENTA
Ambiente, dalla Regione 136.000 euro per tutelare sei aree protette liguri

Genova. La Regione Liguria investe 136.000 euro nel programma “Liguria Preziosa – Dimora naturale”, finalizzato a promuovere la fruizione, la conservazione e la valorizzazione dei territori di pregio naturalistico, storico e paesaggistico e le aree protette.

Con i nuovi fondi verranno finanziati interventi mirati in sei aree protette liguri: Parco Naturale Regionale di Piana Crixia, Riserva Naturale di Bric Tana, Parco Naturale Regionale di Montemarcello Magra Vara, Parco Naturale Regionale dell’Aveto, Parco Naturale Regionale di Portovenere e Riserva Naturale Regionale di Rio Torsero.

