Assi di forza, corsa contro il tempo: obiettivo 25 chilometri entro giugno per salvare i finanziamenti

Genova. È una vera corsa contro il tempo quella per completare i quattro assi di forza del trasporto pubblico, progetto lanciato dalla prima giunta Bucci e finanziato ormai cinque anni fa. Nonostante i gravi ritardi, ora l’obiettivo è realizzare almeno 25 chilometri di tracciato su 96 complessivi per non perdere i finanziamenti Pnrr, che dopo varie rimodulazioni coprono oggi 399 milioni su un quadro economico di 498,8 milioni.

Ed è per questo che l’assessore alle Infrastrutture Massimo Ferrante sta cercando di accelerare il più possibile sui cantieri: “Noi abbiamo trovato l’opera al 5%, ora non faremo prigionieri”, avverte. Quindi avanti coi lavori ovunque possibile senza compromessi, e pazienza se si moltiplicheranno i disagi in città. “Il 30 ottobre andrò a Roma per una riunione col ministero e concordare questa modalità – spiega -. Se dovessimo perdere le risorse del Pnrr le conseguenze per l’ente sarebbero gravissime“. Tradotto: quei 400 milioni finirebbero a carico del Comune e sarebbe un’apocalisse per il bilancio già in difficoltà. L’accordo col Governo, invece, prevede il passaggio della parte restante ad altre fonti di finanziamento con scadenze meno stringenti.

