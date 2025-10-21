Attentato a Ranucci, Salis: “Giornalisti lasciati soli ma la stampa non deve compiacere il potere, lo deve disturbare”

Genova. “Dobbiamo difendere i giornalisti perché garantiscono a noi di vivere in uno stato di diritto dove anche la nostra libertà è tutelata. Chiunque eserciti un ruolo e abbia un potere amministrativo deve difendere la libertà di stampa. Perché non sai mai quando sarà il momento che questa libertà serva anche a te”, la sindaca di Genova Silvia Salis è intervenuta in consiglio comunale in merito a un documento di solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci, dopo l’attentato incendiario di alcuni giorni fa.

Nella seduta di oggi il tema è stato portato da un articolo 55 a firma di Simohamed Kaabour, consigliere del Pd. Solidarietà al giornalista d’inchiesta è stata espressa da tutti i gruppi, sia di maggioranza sia di opposizione, ma non sono mancate polemiche sulle parti politiche a cui Ranucci sarebbe più o meno inviso e accuse reciproche sull’alimentazione di un clima di odio e intolleranza.

» leggi tutto su www.genova24.it