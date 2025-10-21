Avegno: “Disservizi bus tra Recco e Serro, siamo in attesa di risposte”

Dal Comune di Avegno

Si richiede con cortese urgenza la pubblicazione della comunicazione che segue, da parte del Sindaco del Comune di Avegno Franco Agostino Canevello: “Si segnalano attualmente disservizi sul territorio relativi alla linea di trasporto pubblico Recco/Serro e Serro/Recco a causa di agitazioni del personale viaggiante. Al momento, siamo ancora in attesa di informazioni da parte del gestore circa la regolare ripresa del servizio. Sarà nostra cura avvisare la Cittadinanza non appena perverranno informazioni in merito.”

